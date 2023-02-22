В Екатеринбурге "Кадиллак" сбил 8-летнего мальчика

Вчера в 17.53 около дома № 27 на ул. Опалихинская произошло ДТП. По предварительным данным водитель "Кадиллак" на регулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу, ребенка доставили в больницу с переломом таза, сотрясением головного мозга и ушибами. Установлено, что за рулем автомобиля сидел 53-летний местный житель со стажем управления 30 лет. Он рассказал, что двигался со скоростью 30 км/ч, когда на дорогу неожиданно вышел ребенок. Водитель резко затормозил, но избежать наезда не удалось.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование школы, в которой обучается пострадавший мальчик: полицейские проверят, обучают ли там навыкам безопасного поведения на дороге. Материалы также будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга.