В Тюмени школьница впала в кому после ДТП

По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел 21 февраля. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. За рулем автомобиля находился 25-летний тюменец.

В Тюмени на пересечении улиц Щербакова и Чайковского автомобиль Renault Logan сбил 12-летнюю девочку. Ребенок находится в коме, передает корреспондент Накануне.RU .





