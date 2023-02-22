Минобороны РФ опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам

Минобороны России прокомментировало "экзальтированные заявления" о якобы блокировании поставок боеприпасов штурмовикам-добровольцам, выполняющим задачи по освобождению Артемовска в ДНР.

"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что только в период с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков.

Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок, сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки, "так было и так будет".

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, - контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщалось, вопрос поставок снарядов для артиллерии стал одной из главных тем недели после того, как бойцы из состава артподразделений ЧВК "Вагнер" обратились к функционерам Минобороны РФ с просьбой обеспечить подвоз снарядов на позиции.

Позднее бизнесмен Евгений Пригожин заявил о снарядном голоде и препонах, создаваемых Минобороны РФ в отношении поставок боеприпасов бойцам ЧВК "Вагнер". Также заявил, что от него требуют извинений, чтобы решить проблему поставок боеприпасов.