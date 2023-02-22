22 Февраля 2023
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Происшествия Москва
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Число погибших в пожаре в московском отеле "МКМ" выросло до семи

Число погибших при пожаре в московской гостинице-общежитии "Москабельмет" (она же отель "МКМ") на улице Международной выросло до семи – в реанимации скончалась еще одна женщина. Среди погибших двое детей.

Пострадали 10 человек, восемь из них госпитализированы.

По данным МЧС, пожар успел распространиться на 300 кв. м, прежде чем его удалось локализовать. Пожарные продолжают проверку внутри здания.

Всего было эвакуировано 200 человек.

Пожар начался в комнате на пятом этаже. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности).

"В процессе тушения пожара были обнаружены тела шести человек, среди которых двое малолетних детей с признаками отравления угарным газом", - сообщили в СКР.

Также стало известно, что врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП, когда ехали на место происшествия – они госпитализированы.

Теги: пожар, гостиница, погибшие, пострадавшие, эвакуация



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