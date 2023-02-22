22 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивают 8-летнего Макара, не вернувшегося домой с прогулки

В Екатеринбурге во время прогулки пропал 8-летний мальчик. Как передают волонтеры поискового отряда "Лиза Арлет", маленького Макара родители последний раз видели вчера - 21 февраля, когда он ушел гулять. Домой он так и не вернулся.

Ребенок из благополучной семьи и раньше никогда не пропадал. По последней информации, его видели сегодня утром в районе Вторчермета.

У мальчика светло-русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение (рост 130 см). Был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки и синюю шапку.

Если у вас имеется информация о местонахождении ребенка, просьба звонить на 112 или волонтерам, ведущим поиски: Эльмира 89527356883, Юлия 8-953-601-80-76.

Теги: Екатеринбург, ребенок, пропажа, розыск



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