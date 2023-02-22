В Челябинске бывшего полицейского осудят за взятки от предпринимателя

В Челябинской области будут судить бывшего заместителя начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю оборота наркотиков регионального ГУ МВД за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. он получил взятки в виде имущественных услуг и денежных средств на сумму более 70 тысяч рублей. Взятки были получены от предпринимателя, который занимался незаконной реализацией сильнодействующих средств, чтобы его не привлекли к ответственности.

Обвиняемый вину признал и заключил досудебное соглашение.