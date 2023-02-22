В Кремле не знают, когда Путин объявит о выдвижении на новый срок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов главы государства в 2024 г.

"А вы слышали (чтобы было) заявление на этот счет? Я тоже (не слышал)", - ответил Песков в интервью ТАСС на вопрос, определился ли уже Путин, будет ли он участвовать в выборах.

В ответ на вопрос о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление, Песков сказал: "Не знаю".