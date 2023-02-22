22 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Сенаторы предложили закрепить в законе термин "семейное предпринимательство"

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает российскому Минфину закрепить в законодательстве понятие "семейное предпринимательство".

Это необходимо, чтобы легализовать данный вид бизнеса. Соответствующее письмо направлено министру финансов РФ Антону Силуанову. "[Предлагается рассмотреть возможность] закрепления на законодательном уровне понятия "семейное предпринимательство" и введения специального налогового режима - "семейный патент", что будет способствовать легализации семейного бизнеса, так как позволит оформлять всех членов семьи с минимальной налоговой и административной нагрузкой", - следует из документа, который подписал глава комитета Совфеда Андрей Кутепов.

Ранее в Торгово-промышленной палате говорили, что закрепление в законодательстве понятия семейного бизнеса позволит предпринимателям выстроить алгоритм взаимодействия с Федеральной налоговой службой и избежать подозрений в незаконном дроблении бизнеса. 

Теги: Совфед, семейное предпринимательство, бизнес, Минфин



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