22 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В 2022 году с помощью камер видеофиксации выписали штрафов на 113 млрд рублей

В России в прошлом году сумма штрафов, выписанных с помощью камер фотовидеофиксации, составила около 113 млрд руб., это почти на 8,8 млн больше, чем годом ранее, говорится в документах Госавтоинспекции.

В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд руб., из них оплачено на конец года 64,5 млрд руб. При этом в 2022 году назначено 160,7 млн постановлений на сумму 104,1 млрд руб., из них оплачено на конец года 60,3 млрд руб.

Всего сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 201,2 млн штрафов, что почти на 22 млн больше, чем в 2021 году. Сумма назначенных штрафов - 137 млрд руб., это на 8,6 млрд руб. больше, чем в 2021 году.

При этом на Москву приходится 39,4 млн выписанных штрафов на 30,4 млрд руб., на Подмосковье - 31,4 млн почти на 19 млрд рублей.

Как сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, всего на российских дорогах насчитывается свыше 25 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Теги: камеры, автомобилисты, ПДД



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