22 Февраля 2023
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Политика В России

В России могут наладить массовое восстановление б/у запчастей для машин

Госдума России готовит предложение по созданию индустрии восстановления и использования бывших в употреблении автозапчастей. 

Проект письма будет направлен в ближайшее время на имя главы правительства Михаила Мишустина. В нем говорится, что если этого не сделать, то в условиях ограничительных мер Запада это может стать одной из причин массового выхода автомобилей из строя. 

Из основных предложений — урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, которые создают в РФ производства авто, также заниматься восстановлением деталей. Участники отрасли считают, что инициатива несет риски безопасности на дорогах. Эксперты уверены, что создание индустрии и контроль их минимизируют.

Отмечается, что во многих странах, например в ЕС, США, КНР, Турции и ЮАР, сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается на государственном уровне. Оборот таких деталей для ремонта авто составляет до половины рынка. Ремонт компонентов до 50% дешевле, чем выпуск новых комплектующих, а расход энергии до 60% ниже.

Как сообщил председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев сообщил, инициативе о восстановлении комплектующих уже "как минимум год", но свою актуальность она сохранила, сообщают "Известия". 

Теги: автомобили, авторынок, транспорт, Госдума



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