Стало известно о сохранении разногласий в ЕС по 10-му пакету санкций против России

В Европейском союзе сохраняются разногласия по 10-му пакету антироссийских санкций: постоянные представители государств ЕС второй день не могут утвердить новые ограничения.

Несмотря на это, санкции будут утверждены и вступят в силу 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. "Пока остаются определенные затруднения, однако у нас еще есть среда и четверг, чтобы их снять. Все страны ЕС согласны с главным, что 10-й пакет должен вступить в силу 24 февраля", - сообщил он.

"Это станет важным сигналом в годовщину" начала специальной военной операции, отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России за предложения запретить импорт синтетического каучука. Против санкций на российский синтетический каучук выступают Италия и Германия, в то время как Польша выступает за ограничение.