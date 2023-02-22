22 Февраля 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Маткапитал на накопительную пенсию смогут направить оба родителя

Отцам в России дадут право направлять средства материнского капитала на накопительную пенсию.

Проект закона об этом поддержал кабмин РФ при условии доработки финансово-экономического обоснования, говорится в правительственном проекте заключения. Документ был внесен в Госдуму осенью 2022 года, но до сих пор не рассматривался.

В настоящее время использовать средства на эти цели могут только матери. Как считают эксперты, особенно важным законопроект становится в связи с решением главы государства расширить действия программы маткапитала на присоединенные регионы.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных средств, поскольку круг потенциальных получателей маткапитала не изменится: раньше заявления на выплаты на пенсию писали только мамы, теперь или матери, или отцы, сообщают "Известия".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил распространить материнский капитал на детей в новых регионах РФ. Маткапитал будут предоставлять в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях для детей, рожденных с 2007 года (с этого времени действует программа по всей России).

Теги: маткапитал, пенсия, дети



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