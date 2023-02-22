В московском отеле в результате пожара погибли шесть человек

Следственные органы инициировали уголовное дело в результате пожара, который произошел в ночь на 22 февраля в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в центре Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного ГСУ СК, в огне погибли шесть человек. Они отравились угарным газом. Еще 20 человек пострадали.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Площадь пожара составляла 300 кв.м. Открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС РФ.

Напомним, в ночь на 29 июля прошлого года в Москве сгорел хостел на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.