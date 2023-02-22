В Москве пройдет митинг-концерт в поддержку участников спецоперации

22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве состоится митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвященный участникам специальной военной операции.

Мероприятие начнется в 15:00. В рамках праздничной программы отдельная сцена "Народного фронта" будет работать с 12:00 до 17:00. На ней выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные. Патриотические стихи и песни исполнят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий, группы "Пятеро", "ПослеZавтра" и другие.

Также в концерте примут участие творческие коллективы и артисты из Донецкой и Луганской народных Республик. Участие в мероприятии примут до 200 тыс. человек, среди которых в том числе, активисты молодежных и патриотических организаций. Помимо основной сцены у стадиона будет организована зона для исторических реконструкций и выставки техники армии России. Для самого концерта планируется установить сразу несколько сцен.