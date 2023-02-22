Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для IT-специалистов

22 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для IT-специалистов

Госдума России 22 февраля рассмотрит проект постановления, согласно которому Дума рекомендует Минцифры проработать вопрос о включении школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, занимающихся разработкой государственных информационных систем.

Согласно документу, предлагается проработать вопрос о включении школьных учителей информатики и ИТ-специалистов высших учебных заведений в перечень получателей мер государственной поддержки и прочих преференций, предусмотренных для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.

Также предлагается совместно с Госдумой проработать вопрос о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных".

Теги: Госдума, IT-специалисты, учителя



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.01.2023 03:00 Мск IT-специалистов на фоне дефицита кадров будут искать среди геймеров
Ранее 26.01.2023 08:21 Мск В России резко выросло число вакансий для айтишников


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети