Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для IT-специалистов
Госдума России 22 февраля рассмотрит проект постановления, согласно которому Дума рекомендует Минцифры проработать вопрос о включении школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, занимающихся разработкой государственных информационных систем.
Согласно документу, предлагается проработать вопрос о включении школьных учителей информатики и ИТ-специалистов высших учебных заведений в перечень получателей мер государственной поддержки и прочих преференций, предусмотренных для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.
Также предлагается совместно с Госдумой проработать вопрос о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных".