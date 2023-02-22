Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для IT-специалистов

Госдума России 22 февраля рассмотрит проект постановления, согласно которому Дума рекомендует Минцифры проработать вопрос о включении школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, занимающихся разработкой государственных информационных систем.

Согласно документу, предлагается проработать вопрос о включении школьных учителей информатики и ИТ-специалистов высших учебных заведений в перечень получателей мер государственной поддержки и прочих преференций, предусмотренных для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.

Также предлагается совместно с Госдумой проработать вопрос о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных".

Проект предлагает подчеркнуть стратегически важный аспект проведения работ и достижения импортозамещения во всех сферах высоких технологий, сетевой инфраструктуры, в области связи, программного обеспечения, производства базовых станций подвижной радиотелефонной связи, а также необходимость поэтапного ограничения использования зарубежных технологических решений, сообщает РИА "Новости".

Напомним, несмотря на то, что 80% уехавших продолжают работать на отечественные компании, дефицита кадров это не решает. Так, по данным рекрутингового сервиса HeadHunter, до 2022 года ежегодно на 49% увеличивалось количество вакансий DevOps-инженеров.