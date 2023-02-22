22 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Захарова: Байден – недруг России

Президент США является недругом России.

Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Североатлантический альянс не враг России.

Дипломат напомнила, что "в русском языке есть замечательное слово "недруг", которое "хуже, чем враг".

Во время выступления в Варшаве Байден заявил, что США и Евросоюз не стремятся контролировать или уничтожить Россию. По его словам, нападать на РФ Запад не собирается.

В отличие от путинской вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносились коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3.

Теги: Захарова, Байден, США, МИД РФ



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