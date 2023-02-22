Пекин обнародует мирный план по урегулированию на Украине в ближайшие дни

Мирный план КНР по урегулированию ситуации вокруг Украины будет обнародован в ближайшие дни.

Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Он выйдет в течение нескольких дней", - отметил дипломат, сообщает РИА "Новости".

Ранее член Политбюро ЦК Компартии Китая, бывший глава МИД страны Ван И прибыл в Москву с планом по урегулированию украинского кризиса. До этого он ознакомил руководство Украины с ключевыми пунктами документа.