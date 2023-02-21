Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Вероятно, законопроект будет рассмотрен Госдумой завтра, на внеплановом заседании, запланированном за несколько дней до сегодняшнего выступления Путина. Примечательно, что руководство обеих палат российского парламента отрицало, что Госдума и Совет Федерации будут на внеплановых заседаниях рассматривать какие-то критически важные документы – они ссылались на просьбу правительства рассмотреть в ускоренном порядке два экономических законопроекта (которые можно было бы рассмотреть и раньше).