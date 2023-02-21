На Розе Хутор восстановили газоснабжение Олимпийской деревни

В Горной Олимпийской деревне на курорте Роза Хутор восстановлено газоснабжение. В ближайшее время в номерах гостиниц должны появиться тепло и горячая вода, сообщается в Telegram-канале курорта.

Накануне из-за обильных снегопадов в районе Красной поляны сошло несколько снежных потоков и лавин, одна из них – в поселке Эсто-Садок.

"Мы приносим свои извинения гостям отелей за временные неудобства и благодарим службы города и сотрудников курорта за оперативное решение форсмажорной ситуации.Все отели, расположенные на высоте 1100 метров, возвращаются в штатный режим работы", - добавили в администрации курорта.