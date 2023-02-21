Глава МИД Словакии на русском обматерил венгерского премьер-министра Орбана

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на русском обматерил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его политику, "играющую на руку президенту России Владимиру Путину".

Качер опубликовал пост в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), где называет военную помощь Украине "морально оправданной". И упрекает Венгрию за то, что та держится в стороне от консолидированного мнения ЕС по поводу помощи Украине. По мнению словацкого министра, позиция Орбана "это не наша война" является неприемлемой. "Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански", - пишет Качер.

"Для коллаборационистов Путина <…> у меня есть только одно послание: Иди на ***", - завершил свой пассаж министр. Последние три слова он написал на русском.