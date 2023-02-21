21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Министерство обороны РФ

Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо – МИД России

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Путина о приостановке участия РФ в ДСНВ.

В МИДе обвинили США в проведении политики, "направленной на подрыв национальной безопасности России". "В такой обстановке ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным – как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий", - говорится в заявлении ведомства.

При этом в министерстве заверили, что будут работать над "поддержанием достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере".

"Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", - добавили в МИД РФ.

"Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены", - говорится в заявлении.

Теги: дснв, мид рф, сша, ядерное оружие



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