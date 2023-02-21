21 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: twitter.com/joebiden

Байден обратился к русскому народу и назвал Путина "диктатором"

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали как ответ на слова президента РФ.

В отличие от путинской вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносились коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3.

Байден назвал события на Украине "самой большой войной в Европе после Второй мировой".

Также он напомнил, что статья 5 устава НАТО продолжает действовать – нападение на одну из стран альянса будет считаться нападением на всех, союзники придут на помощь.

По мнению Байдена, спустя год после начала конфликта "Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции". "Может быть, он думает, что нам не хватит решимости сохранить наше единство, но у него не должно быть никаких сомнений – наша поддержка Украины неколебима. НАТО не отступится, не устанем от наших усилий и не откажемся от них. Жажда власти Путина потерпит неудачу, народ Украины победит, а мы как и всегда будем стоять на страже демократии и свободы", - заявил президент США.

"Киев стоит, он силен, как никогда, Киев свободен", - сказал Байден, накануне посетивший украинскую столицу.

"Совместными усилиями мы сделаем так, чтобы Россия уплатила дорогую цену за то, что она делает. И мы объявим о дополнительных санкциях на этой неделе с нашими партнерами. Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности", - заявил президент США.

"Когда Путин приказал ввести танки в Украину, он думал, что мы уйдем, но он ошибся. Демократия оказалась слишком сильной, и вместо легкой победы Путин ушел, оставив российские войска в хаосе", - продолжил Путин.

Он также считает, что президент России хотел использовать энергетику как оружие, но не смог, поскольку союзники снизили свою зависимость от российских энергоресурсов.

"Обращаюсь к русскому народу. Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами. Путин может закончить войну одним словом. США и Европа не стремятся к уничтожению России", - заявил Байден.

Он назвал Путина "диктатором, стремящимся возродить свою империю".

Теги: джо байден, варшава, владимир путин



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