"Никаких контактов": Путин не собирается встречаться с Байденом

Никаких контактов между Путиным и Байденом не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, предложений о переговорах на высшем уровне со стороны США не поступало. "Никаких контактов пока не планируется", - цитирует Пескова RT.

Путин и Байден не общались уже больше года – созванивались в последний раз 12 февраля, тогда они говорили около часа и к каким-то позитивным результатам не пришли.

На протяжении года, что длится СВО, и Путин, и Байден заявляли, что теоретически готовы встретиться, но говорить им не о чем.