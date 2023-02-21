21 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Никаких контактов": Путин не собирается встречаться с Байденом

Никаких контактов между Путиным и Байденом не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, предложений о переговорах на высшем уровне со стороны США не поступало. "Никаких контактов пока не планируется", - цитирует Пескова RT.

Путин и Байден не общались уже больше года – созванивались в последний раз 12 февраля, тогда они говорили около часа и к каким-то позитивным результатам не пришли.

На протяжении года, что длится СВО, и Путин, и Байден заявляли, что теоретически готовы встретиться, но говорить им не о чем.

Теги: владимир путин, джо байден, встреча, переговоры



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