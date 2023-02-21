ООН: Россия и США должны немедленно возобновить полное выполнение ДСНВ

Россия и США должны немедленно возобновить полное выполнение условий договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3), заявил официальный представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он заявил, что ДСНВ обеспечивает безопасность не только России и США, но и всего мира, без контроля над ядерными вооружениями риск катастрофических последствий будет расти.

"Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - цитирует РИА Новости представителя ООН.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ и возможности проведения ядерных испытаний.