21 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

ООН: Россия и США должны немедленно возобновить полное выполнение ДСНВ

Россия и США должны немедленно возобновить полное выполнение условий договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3), заявил официальный представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он заявил, что ДСНВ обеспечивает безопасность не только России и США, но и всего мира, без контроля над ядерными вооружениями риск катастрофических последствий будет расти.

"Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3", - цитирует РИА Новости представителя ООН.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ и возможности проведения ядерных испытаний.

Теги: оон, дснв, владимир путин, сша, ядерное оружие



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