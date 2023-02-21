21 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: http://kremlin.ru/

WSJ: Си Цзиньпин приедет в Москву в ближайшие месяцы

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие месяцы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Визит может состояться в конце апреля или начале мая, подготовка поездки находится на ранней стадии.

Ожидается, что встреча Путина и Си станет частью плана последнего по воплощению в жизнь многостороннего переговорного процесса по Украине. Также китайский лидер намерен продвинуть идею о неприменении ядерного оружия.

Сегодня в Москву приехал лидер китайской дипломатии Ван И. Клава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК встречался с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым (сообщалось, что он может встретиться и с Путиным, но пока об этом информации нет). По итогам встречи Ван И заявил, что российско-китайские отношения "прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуацией".

Теги: си цзиньпин, визит, москва, владимир путин, переговоры



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