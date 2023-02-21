США по-прежнему готовы обсуждать с Россией ограничения вооружений – Госдеп

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил в Варшаве, что США по-прежнему готовы в любой момент обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений, несмотря на сегодняшнее решение Владимира Путина о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Ранее российский лидер обвинил Вашингтон в невыполнении условий ДСНВ, в отсутствии диалога и попытках проникнуть на российские ядерные объекты под прикрытием условий договора. Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил о желании видеть сторонами ДСНВ Францию и Великобританию – членов НАТО, обладающих ядерным оружием.

"США будут внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Мы, конечно же, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей собственной страны и безопасности наших союзников", - заявил Блинкен.