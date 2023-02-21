Бюджет Челябинская пополнился на 1 млрд рублей

Депутаты Челябинской гордумы внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Согласно поправкам, расходы увеличатся более чем на 1 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

556,8 млн рублей направят на финансирование муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске", 354,8 млн рублей – на реализацию мероприятий муниципальных программ, в том числе поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций, проведение текущих ремонтов спортивных объектов, деятельность Подросткового центра. Также будет финансово обеспечено проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и капитального ремонта очистных сооружений.

На реализацию инициативных проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, культуры и охраны окружающей среды выделено 4,5 млн рублей. Также средства будут направлены на мероприятия патриотической направленности, в том числе посвященных Дню Победы.