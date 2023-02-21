В Югре суд приговорил мужчину к 12,5 годам лишения свободы за госизмену

Судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынесен приговор в отношении некого гражданина С. по статье 275 УК РФ (Государственная измена), сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений С. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Обстоятельства уголовного дела в суде не уточняют, ссылаясь на государственную тайну.