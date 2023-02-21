21 Февраля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат ЕГД Сомиков отделался предупреждением за нарушения в декларации

К депутату Екатеринбургской городской думы Виктору Сомикову применены санкции за нарушения при предоставлении сведений о доходах.
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Напомним, сегодня, 21 февраля, на заседании ЕГД депутаты должны были рассмотреть вопросы о применении мер ответственности к своим коллегам Александру Караваеву, Виктору Сомикову и Антону Швалеву. Как было указано в повестке, речь идет о предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, или своих жен и детей.

Однако перед началом заседания депутаты проголосовали за то, чтобы вопросы по Караваеву и Швалеву рассмотреть в другой раз. Причина оказалась в том, что два этих народных избранника не пришли на заседание постоянной комиссии и не дали своих объяснений по ситуации.

В свою очередь, Сомиков обратился в комиссию и представил объяснительные документы, что умысла в допущенных нарушениях в декларации у него не было. Поэтому вопрос по этому депутату его коллеги рассмотрели сегодня.

В итоге Виктор Сомиков получил самую мягкую санкцию из возможных – народный избранник отделался предупреждением. Стоит отметить, что по закону ему грозило освобождение от должности в представительном органе муниципального образования; лишение полномочий на постоянной основе; запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования или запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочий.

Когда депутаты рассмотрят вопросы о применении санкций к Антону Швалеву и Александру Караваеву, неизвестно.

Теги: депутат, нарушения, ЕГД, санкции



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Ранее 13.02.2023 14:21 Мск Гордума Екатеринбурга разберет ошибки в декларациях о доходах трех депутатов


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