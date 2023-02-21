В США оценили приостановку участия РФ в ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Блинкен назвал такое решение "разочаровывающим" и уточнил, что США "будут внимательно следить за тем, что будет делать РФ", пишет РИА Новости. Америка, утверждает Блинкен, "готова в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях".

Напомним, президент России во время обращения к Федеральному собранию с посланием упрекнул США в наглости.

"НАТО потребовало вернуться к соблюдению ДСНВ, включая допуск инспекторов на наши ядерные объекты. В современных условиях это звучит как театр абсурда. Нам проводить инспекционные проверки не дают. Запад и НАТО говорят, что хотят нанести стратегическое поражение России. Неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования – они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что все так просто?" – начал Путин.

Он считает, что "НАТО сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о СНВ".

"Мы с этим согласны. Считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, поскольку ядерные силы есть не только у США, но и у Великобритании и Франции, они тоже направлены против нас", - сказал президент.

"Россия приостанавливает свое участие в договоре об стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из него. Но прежде, чем вернуться к его возобновлению, мы должны понять роль Великобритании и Франции, то есть совокупный ядерный потенциал НАТО. И не надо всем врать, строить из себя поборников мира", - заключил президент.