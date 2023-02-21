У Новороссийска потерпел крушение сухогруз с российским экипажем

Сухогруз Seamark (ходит под флагом Коморских островов) потерпел бедствие вблизи порта Новороссийска. Во время шторма корабль буквально переломился пополам и начал тонуть. Это произошло в в полутора милях (около 2 км) от берега, где судно находилось на якорной стоянке, сообщили в Росморречфлоте.

"Все 11 членов экипажа судна, терпящего бедствие в районе порта Новороссийск, подняты на спасательные суда. Сухогрузе был на стоянке, когда произошла авария. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным СМИ, некоторые моряки получили травмы, один из спасенных – в тяжелом состоянии. Все члены экипажа – россияне.