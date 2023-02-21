21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

ФСБ РФ не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев, заявил директор службы Александр Бортников.

"США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев - по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", - сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

Ранее западные СМИ сообщили, что незадолго до визита Байдена в Киев Вашингтон был вынужден пойти на "коммуникацию с русскими", чтобы предотвратить любые возможные инциденты с участием президента США, в том числе те, которые могли бы привести к конфликту между двумя ядерными державами.

Теги: бортников, байден, киев



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