Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

ФСБ РФ не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев, заявил директор службы Александр Бортников.

"США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев - по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", - сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

Ранее западные СМИ сообщили, что незадолго до визита Байдена в Киев Вашингтон был вынужден пойти на "коммуникацию с русскими", чтобы предотвратить любые возможные инциденты с участием президента США, в том числе те, которые могли бы привести к конфликту между двумя ядерными державами.