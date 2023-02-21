Хэштег в поддержку ЧВК «Вагнер» стал самым распространенным комментарием к посланию президента

Во время Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пользователей социальных сетей больше всего волновала тема снабжения боеприпасами подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом также писали и военно-патриотические Telegram-каналы.

Самым распространенным комментарием к трансляциям послания президента стал хэштег #дайснарядывагнерам, который ранее был запущен Telegram-каналами «Записки мичмана Птичкина» и «Заставный».

Задача флешмоба — привлечь внимание к проблеме снарядного голода подразделений ЧВК «Вагнер», возникшего из-за решения Министерства обороны по какой-то причине прекратить снабжение самого эффективного российского подразделения в зоне специальной военной операции. Более того, произошло это в самый разгар битвы за Бахмут — стратегически важного города для освобождения всей территории ДНР.

Акцию в поддержку ЧВК «Вагнер» поддержали многие военные корреспонденты, военно-патриотические Telegram-каналы, депутаты Госдумы, Герои России и даже главы субъектов Российской Федерации.

Многие надеялись, что послание президента как-то повлияет на ситуацию в лучшую сторону.

«Люди, увидев, что я на федеральном собрании пишут в лс не про налоги и социалку, а просят узнать — БУДУТ ЛИ СНАРЯДЫ У «ВАГНЕРА»!!? Вот такой наш народ. Только Победа...», — написал в своем Telegram-канале бывший ополченец и популярный писатель Владлен Татарский.

«Интересно, а будет хоть кто-нибудь смелый из зала, кто выкрикнет: «СНАРЯДЫ ВАГНЕРАМ!»? Шанс на миллион. В историю можно войти. Но никто не выкрикнет, конечно же. Даже на афтепати не спросят, уверен», — сокрушается Telegram-канал «Заставный».

«Путин: «Семья — это союз мужчины и женщины. Мы защитим наших детей от деградации и вырождения». Всё так. Речь в нужных местах прерывается аплодисментами. А про снаряды [для ЧВК «Вагнер»] будет?», — задавался вопросом Telegram-канал «Записки мичмана Птичкина».

Подобная реакция вполне справедлива. ЧВК «Вагнер» — единственное подразделение, которое в данный момент продолжает успешно наступать. Более того, оно сковывает все боеспособные части ВСУ, не давая им начать наступление на других направлениях. И если «вагнеровцы» снизят давление на Бахмут, ситуация тут же осложнится для всех российских подразделений вдоль всей линии фронта, поскольку противник сможет высвободить достаточное количество сил для контрудара по позициям ВС РФ на Сватовском, Авдеевском, Угледарском и других участках фронта.