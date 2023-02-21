В Челябинске продлили арест экс-участнику "Дом-2", обвиняемому в хулиганстве и мошенничестве

В Челябинске суд продлил срок заключения под стражу бывшему участнику "Дом-2" Альфреду Джавадову, обвиняемому в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога. Под арестом он пробудет до 17 апреля.

По версии следствия, 18 ноября обвиняемый в ресторане "Гриль хаус" выстрелил в гражданина из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия, причинив физический вред. 19 ноября, как считает следствие, в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК "Космос" под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции, похитил 30 тыс. рублей.