Демидовский фонд обустроится в старинной усадьбе рядом с "Высоцким"

У "Дома-больницы доктора Сяно", расположенного на Карла Либкнехта, 2 в Екатеринбурге появятся новые обитатели. Уже в июне туда собирается переехать Международный Демидовский фонд, рассказал президент организации и экс-губернатор региона Эдуард Россель.

Напомним, что сейчас объект культурного наследия находится на реконструкции. Когда в работами будет покончено, на втором этаже здания расположится администрация фонда и библиотека с историей династии Демидовых.

В старинном особняке также располагается детская художественная школа. По заверениям Росселя, выселять ее никто не собирается.