21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Путин встретится с президентом Южной Осетии в Москве

Владимир Путин 22 февраля проведет в Москве встречу с президентом Южной Осетии Асланом Гаглоевым, который приедет в Россию с рабочим визитом.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Примечательно, что встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, который приезжал в Москву на прошлой неделе, Путин проводить не стал.

На фоне визита Бжания в РФ ряд СМИ и Telegram-каналов писал о возможном присоединении Абхазии и Южной Осетии к России, но в руководстве Абхазии заявили, что таких планов нет. Например, секретарь СБ республики Сергей Шамба заявил, что Конституция Абхазии не позволяет обсуждать тему отказа от суверенитета и вхождения в состав другой страны.

Теги: южная осетия, аслан гаглоев, владимир путин



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