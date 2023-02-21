Путин встретится с президентом Южной Осетии в Москве

Владимир Путин 22 февраля проведет в Москве встречу с президентом Южной Осетии Асланом Гаглоевым, который приедет в Россию с рабочим визитом.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Примечательно, что встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, который приезжал в Москву на прошлой неделе, Путин проводить не стал.

На фоне визита Бжания в РФ ряд СМИ и Telegram-каналов писал о возможном присоединении Абхазии и Южной Осетии к России, но в руководстве Абхазии заявили, что таких планов нет. Например, секретарь СБ республики Сергей Шамба заявил, что Конституция Абхазии не позволяет обсуждать тему отказа от суверенитета и вхождения в состав другой страны.