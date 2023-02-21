Полигон на Новой Земле поддерживают готовым к возобновлению ядерных испытаний

Полигон на Новой Земле поддерживают готовым к возобновлению ядерных испытаний, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

По его словам, поставленная президентом России задача возобновить в случае необходимости ядерные испытания "будет, безусловно, выполнена".

"Новоземельский полигон всегда поддерживался и поддерживается в готовности к возобновлению ядерных испытаний, если это будет необходимым", - заявил источник.

Ранее сегодня Владимир Путин поручил Минобороны и Росатому подготовиться к проведению ядерных испытаний. "Мы первыми их проводить не будем, но если США проведут – то и мы проведем", - сказал президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Полигон на архипелаге Новая Земля создавался в 1954 году специально для испытаний ядерного оружия в морских условиях. Позднее здесь стали проводиться воздушные испытания ядерных зарядов мегатонного класса и подземные ядерные взрывы. На его территории с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990-го было осуществлено 130 испытаний: 88 атмосферных, 3 подводных и 39 подземных.