21 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: РИА ФАН

В Белом доме назвали представления Путина об угрозах для России "абсурдными"

В Белом доме прокомментировали послание президента России Федеральному собранию, львиная доля которого касалась внешней политики.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает представления главы РФ об угрозах для страны "абсурдными".

"На Россию никто не нападает. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", - заявил Салливан.

Он добавил, что военные действия закончатся, если их закончит Россия. "Если прекратит воевать Украина, то она исчезнет с карты", - полагает чиновник.  

Теги: джейк салливан, владимир путин, сша, внешняя политика, украина



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