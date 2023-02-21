21 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга спасла ребенка, провалившегося под лед городского пруда

Жительница Екатеринбурга по имени Анна спасла ребенка, который провалился под лед на акватории городского пруда.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в районе Дворца игровых видов спорта у полыньи, где плавают утки. Один из детей, решив рассмотреть птиц поближе, приблизился к самой кромке льда. В результате тонкий лед треснул и мальчик оказался в воде.

Это увидела Анна и бросилась на помощь: она подползла к ребенку и вытянула его на поверхность. А чтобы тот не замерз, спасительница отвела его в расположенное неподалеку здание бассейна. Там его сотрудницы помогли освободить мальчика от мокрой одежды и отвели в теплый душ.

После этого ребенок дозвонился до мамы. Она пришла с теплой одеждой и забрала его домой, поблагодарив Анну за ее отважный поступок.

В свердловском МЧС призвали родителей регулярно напоминать своим детям об опасности игр на льду.

Теги: лед, пруд, ребенок, Екатеринбург



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