Силуанов привел детали о добровольных взносах бизнеса в бюджет

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году.

"Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 г. к 2020 и 2019", - цитирует РИА Новости ответ Силуанова на вопрос, будет ли взнос бизнеса однократным или осуществляться на постоянной основе.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи. При этом Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-под взноса будет выведен нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации.