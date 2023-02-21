Сальдо анонсировал переход Херсона под контроль ВС РФ "в ближайшем будущем"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о скором переходе Херсона под контроль Вооруженных сил РФ в ближайшем будущем. "Херсон будет освобожден в недалеком, ближайшем будущем", - заявил Сальдо журналистам после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию. Более точных сроков исполняющий обязанности губернатора не назвал.

В ноябре 2022 года стало известно об оставлении российскими войсками областной столицы Херсонской области, сейчас город находится под контролем Киева.