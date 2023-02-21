Американскому послу выражен протест в связи с участием США в конфликте на Украине

Посла США в РФ Линн Трейси вызвали в МИД России, ей выражен протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Киева.

"В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности.

Также в МИД РФ потребовали объяснений от США по поводу взрывов на "Северных потоках".