В Челябинске будут судить члена ОПГ за телефонное мошенничество с ущербом более 8 млн рублей

В Челябинской области будут судить участника ОПГ по обвинению в мошенничестве на сумму около 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, участники ОПГ совершали обзвон пользователей сотовой связи и представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Они сообщали заведомо недостоверные сведения о неправомерных списаниях денежных средств, оформлении кредита и убеждали перевести денежные средства на "безопасный счет". Пострадавшие сообщали злоумышленникам банковские реквизиты и информацию из смс-сообщений, поступавших от банка с целью подтверждения операций, перечисляли сбережения на сторонние банковские счета.

Жертвами мошенников стали три жительницы Челябинска. Им причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Обвиняемый обеспечивал техническую возможность подмены телефонных номеров. Мужчину задержали в Москве. Его имущество на сумму порядка 5 млн рублей арестовано.

В отношении сообщников обвиняемого предварительное следствие продолжается.