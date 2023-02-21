Законы придется во многом менять после послания Путина, - Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российские законы придется во многом уточнять и менять после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, и Совфед готов к этой работе.

"Для нас, для законодателей, так же как для правительства, для региональных органов власти, поставлены четкие, внятные задачи. И, с учетом изложенных механизмов, мы готовы к незамедлительному их исполнению. А законодательство придется во многом уточнять, менять, принимать новые законы. Как поставил задачу президент, это должно происходить быстро и, что называется, уже сегодня. Мы к такой работе готовы", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24", цитату приводит ТАСС.

Напомним, сегодня в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, например, о росте социального налогового вычета, запланированном увеличении МРОТ.