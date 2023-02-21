Штырков и Исмаилов проведут реванш по правилам бокса в Екатеринбурге

Уральский спортсмен, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков и известный российский боец Магомед Исмаилов сойдутся в поединке по правилам бокса. Об этом Накануне.RU сообщили в компании RCC Boxing Promotions.

Поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент боя – шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория – до 93 кг.

Схватка будет носить статус реванша: в 2020 году бойцы уже встречались, но по правилам ММА. Тогда Исмаилов победил Штыркова судейским решением. С тех пор оба попробовали себя в боксе, где пока идут без поражений. "Уральский Халк" в прошлом году одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а "Лысый Хищник" записал на свой счет победы над Александром Иличем и Оланреваджу Дуродолой.

Стоит отметить, что оба бойца выступали на турнире RCC 13, который состоялся в Екатеринбурге в декабре прошлого года. Тогда в главном бою вечера Магомед Исмаилов единогласным решением одолел Александра Шлеменко, а Иван Штырков также по очкам победил Асылжана Бахытжанулы из Казахстана.