Штырков и Исмаилов проведут реванш по правилам бокса в Екатеринбурге

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Штырков и Исмаилов проведут реванш по правилам бокса в Екатеринбурге

Уральский спортсмен, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков и известный российский боец Магомед Исмаилов сойдутся в поединке по правилам бокса. Об этом Накануне.RU сообщили в компании RCC Boxing Promotions.

Поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент боя – шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория – до 93 кг.

Схватка будет носить статус реванша: в 2020 году бойцы уже встречались, но по правилам ММА. Тогда Исмаилов победил Штыркова судейским решением. С тех пор оба попробовали себя в боксе, где пока идут без поражений. "Уральский Халк" в прошлом году одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а "Лысый Хищник" записал на свой счет победы над Александром Иличем и Оланреваджу Дуродолой.

Стоит отметить, что оба бойца выступали на турнире RCC 13, который состоялся в Екатеринбурге в декабре прошлого года. Тогда в главном бою вечера Магомед Исмаилов единогласным решением одолел Александра Шлеменко, а Иван Штырков также по очкам победил Асылжана Бахытжанулы из Казахстана.

Теги: Штырков, Исмаилов, бой, бокс, реванш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2020 08:14 Мск Уральский боец Иван Штырков проиграл обидчику Емельяненко
Ранее 13.10.2020 12:29 Мск Уральский боец Иван Штырков сразится с обидчиком Александра Емельяненко


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети