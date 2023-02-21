Облсуд оставил в колонии Пестрикова, организовавшего бойню на Депутатской в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил в колонии Дмитрия Пестрикова, осужденного за организацию массовых беспорядков на улице Депутатская (Екатеринбург) в сентябре 2016 года.

Ранее Пестриков настоял на замене неотбытого им срока лишения свободы на более мягкий вид наказания, однако суд первой инстанции ему отказал. После этого он обратился в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, а осужденный продолжит находиться в колонии.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова: с одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Ранее произошла ссора между Пестриковым и Дутовым, которая случилась на дне рождения Александра Дутова - отчима Алисы Дутовой (гражданская жена "цыгана Димы"). Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации.

В январе 2019 года суд вынес приговор зачинщикам конфликта. Пестриков получил 8,5 лет колонии строгого режима.