21 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Виталий Невар/ТАСС

На Правдинском месторождении рабочего завалило землей во время работ

На территории Правдинского месторождения в Нефтеюганском районе погиб рабочий из-за обвала грунта, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Обвал грунта произошел 20 февраля 2023 года, во время работ по замене участка трубопровода. Рабочего 1972 года рождения завалило в траншее, глубиной около двух с половиной метров. Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение мер безопасности при проведении работ на данном объекте. Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Правдинское месторождение, рабочий, обвал грунта



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