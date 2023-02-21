21 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин "аннулировал" внешнеполитический курс 2012 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ".

Документ опубликован на сайте Кремля сразу после завершения оглашения послания президента Федеральному собранию.

В указе от 2012 года говорилось, что Россия "придает важное значение выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".

В послании Путин неоднократно критиковал "коллективный Запад", заявил о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях и возможном проведении ядерных испытаний.

Теги: владимир путин, дснв, политика



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