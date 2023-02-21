Путин "аннулировал" внешнеполитический курс 2012 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ".
Документ опубликован на сайте Кремля сразу после завершения оглашения послания президента Федеральному собранию.
В указе от 2012 года говорилось, что Россия "придает важное значение выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".
В послании Путин неоднократно критиковал "коллективный Запад", заявил о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях и возможном проведении ядерных испытаний.