Кадыров в Telegram полностью поддержал Путина по поводу ядерных испытаний

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого камеры так и не выхватили среди гостей послания президента в Гостином дворе в Москве, поддержал Владимира Путина в выходе из ДСНВ.

"Россия приостановила участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях. Не выходит, а именно приостанавливает.[...] Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия" - В.В.Путин", - процитировал Кадыров Путина в своем Telegram-канале и добавил: "Полностью поддерживаю".