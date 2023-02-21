Акушерку уральской больницы оштрафовали на 40 тысяч за разглашение врачебной тайны

На Среднем Урале оштрафована сотрудница местной больницы. Суд признал ее виновной в разглашении врачебной тайны.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что акушерка Режевской центральной районной больницы, находясь на своем рабочем месте, в ходе личной переписки в соцсети передала сведения, составляющие врачебную тайну. При этом пациент, чьи данные были разглашены, своего согласия на это не давал.

По итогам проверки главврач больницы получил от прокуратуры представление об устранении нарушений. Что касается самой акушерки, суд признал ее виновной по статье 13.14 КоАП РФ (Разглашение информации с ограниченным доступом).

Женщине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.